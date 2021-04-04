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"Шахтар" без проблем розібрався на виїзді з "Ворсклою" - 2:0

Новость на русском → Полтава, Неділя 04 квітня 2021 18:55
"Шахтар" без проблем розібрався на виїзді з "Ворсклою" - 2:0 Фото: дубль Мораєса приніс перемогу "Шахтарю" над "Ворсклою" (vorskla.com.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

"Шахтар" на виїзді без особливих проблем розібрався з "Ворсклою" у 20-му турі української Прем'єр-ліги - 2:0. Обидва голи на рахунку Жуніора Мораеса.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

Перший тайм проходив під диктовку гравців "Шахтаря". "Гірники" мали два небезпечних штрафних поблизу лінії штрафного майданчика, але шанси реалізувати не змогли. В одному з них Патрік навіть потрапив в штангу. Але все ж забити гравці "Шахтаря" у першій половині таки змогли. Патрік на 43-й хвилині розрізним пасом вивів на ударну позицію в штрафному Мораєса, а той в дотик переправив м'яч у сітку - 1:0.

Але під завісу першої половини полтавці мали шанс зрівняти рахунок. Після рикошету від захисників "гірників" м'яч відскочив до Кулача, який метрів з 11 пробив вище воріт.

Вже в додатковий час першого тайму неприємний момент стався з люксембурзьким півзахисником "Ворскли" Тіллєм. Під час верхової боротьби за м'яч у центрі поля у свого ж партнера ліктем в'їхав Яворський. У підсумку Тілль втратив свідомість, його забрали на ношах відразу в карету швидкої допомоги.

У другій половині зв'язка Патрік-Мораєс зіграла ще раз. На 62-й хвилині знову Патрік відмінним пасом вивів Мораєса на "побачення" з Ризником, і знову бразильський українець був сильнішим - 2:0. Причому атака "гірників" почалася після небезпечного випаду полтавців, де Степанюк, замість передачі на абсолютно відкритого Кулача, вирішив піти в обіграш на лінії штрафного і м'яч втратив.

Більше команди голів в матчі не забивали. У підсумку перемога дозволила "Шахтарю" підібратися до "Динамо" на відстань чотири очок. Щоправда, кияни мають матч у запасі - сьогодні о 19:30 зіграють на виїзді з "Олександрією". А ось "Ворскла" пропустила на четверте місце "Десну", яка вчора обіграла "Олімпік" - 2:0.

Зазначимо, що зі старту у "гірників" вийшов Степаненко. Для опорника це був перший матч за більш ніж місяць.

&quot;Шахтар&quot; без проблем розібрався на виїзді з &quot;Ворсклою&quot; - 2:0

Нагадаємо, в минулому турі УПЛ "горняки" сенсаційно поступилися "Львову". На той момент львів'яни йшли на останньому місці в турнірній таблиці.

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