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"Шахтер" без проблем прошел "Черноморец" на пути в четвертьфинал Кубка Украины

Автор: Игорь Литвиненко

Донецкий "Шахтер" без особых проблем пробился в четвертьфинал Кубка Украины по футболу. В 1/8 финала "горняки" разгромили одесский "Черноморец" - 3:0.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Первая половина прошла без забитых голов, однако во втором тайме фаворит доказал свое превосходство. Сперва на 64-й минуте Фернандо подхватил мяч в районе 11-ти метров и отправил мяч в сетку - 1:0.

Через восемь минут Маркос Антонио удвоил преимущество "горняков", завершив прострел от Исмаили - 2:0.

Добил одесситов Дентиньо, отправив мяч в сетку после передачи от Мудрыка на 81-й минуте.

В итоге победа "Шахтера" 3:0, которая позволяет дончанам пробиться в четвертьфинал.

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ШахтерКубок УкраиныЧерноморецФутбол