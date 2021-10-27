RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Шахтар" без проблем пройшов "Чорноморець" на шляху до чвертьфіналу Кубка України

Автор: Ігор Литвиненко

Донецький "Шахтар" без особливих проблем пробився до чвертьфіналу Кубка України з футболу. В 1/8 фіналу "гірники" розгромили одеський "Чорноморець" - 3:0.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

Перша половина пройшла без забитих голів, проте у другому таймі фаворит довів свою перевагу. Спершу на 64-й хвилині Фернандо підхопив м'яч в районі 11-ти метрів і відправив м'яч у сітку - 1:0.

Через вісім хвилин Маркос Антоніо подвоїв перевагу "гірників", завершивши простріл від Ісмаїлі - 2:0.

Добив одеситів Дентіньо, відправивши м'яч у сітку після передачі від Мудрика на 81-й хвилині.

У підсумку перемога "Шахтаря" 3:0, яка дозволяє донеччанам пробитися до чвертьфіналу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШахтарКубок УкраїниЧерноморецФутбол