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"Шахтар" без проблем пройшов "Чорноморець" на шляху до чвертьфіналу Кубка України

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Середа 27 жовтня 2021 21:35
"Шахтар" без проблем пройшов "Чорноморець" на шляху до чвертьфіналу Кубка України Фото: "Шахтар" обіграв "Чорноморець" з рахунком 3:0 (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Ігор Литвиненко

Донецький "Шахтар" без особливих проблем пробився до чвертьфіналу Кубка України з футболу. В 1/8 фіналу "гірники" розгромили одеський "Чорноморець" - 3:0.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

Перша половина пройшла без забитих голів, проте у другому таймі фаворит довів свою перевагу. Спершу на 64-й хвилині Фернандо підхопив м'яч в районі 11-ти метрів і відправив м'яч у сітку - 1:0.

Через вісім хвилин Маркос Антоніо подвоїв перевагу "гірників", завершивши простріл від Ісмаїлі - 2:0.

Добив одеситів Дентіньо, відправивши м'яч у сітку після передачі від Мудрика на 81-й хвилині.

У підсумку перемога "Шахтаря" 3:0, яка дозволяє донеччанам пробитися до чвертьфіналу.

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