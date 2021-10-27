"Шахтар" без проблем пройшов "Чорноморець" на шляху до чвертьфіналу Кубка України

Донецький "Шахтар" без особливих проблем пробився до чвертьфіналу Кубка України з футболу. В 1/8 фіналу "гірники" розгромили одеський "Чорноморець" - 3:0.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна .

Перша половина пройшла без забитих голів, проте у другому таймі фаворит довів свою перевагу. Спершу на 64-й хвилині Фернандо підхопив м'яч в районі 11-ти метрів і відправив м'яч у сітку - 1:0.

Через вісім хвилин Маркос Антоніо подвоїв перевагу "гірників", завершивши простріл від Ісмаїлі - 2:0.

Добив одеситів Дентіньо, відправивши м'яч у сітку після передачі від Мудрика на 81-й хвилині.

У підсумку перемога "Шахтаря" 3:0, яка дозволяє донеччанам пробитися до чвертьфіналу.