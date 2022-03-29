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"Шахтер" призвал ФИФА и УЕФА исключить Россию из своего состава

Фото: "Шахтер" призвал ФИФА и УЕФА исключить Россию из своего состава (uefa.com)
Автор: Александр Мороз

Россия должна быть лишена членства в ФИФА и УЕФА из-за устроенного в Украине геноцида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Сергея Палкина.

Российской футбольный союз в настоящее время отстранен от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. Палкин отметил, что этого недостаточно.

"В 70-х годах ЮАР была исключена из ФИФА за политику апартеида (расовой дискриминации), а Россию надо исключить за политику геноцида украинцев и ту кровавую войну, которую они развязали на нашей родине", - заявил он.

Он также подчеркнул, что Россия всегда использовала спорт в качестве инструмента пропаганды, в то время как сегодня эта идеология угрожает существованию мирных украинцев.

Украинский футбольный функционер также призвал ужесточать санкции по другим ресурсным направлениям.

"Единственный способ остановить российскую агрессию - это объединить наши усилия. Необходимо ужесточить санкции против России во всех направлениях. Важно ограничить ресурсные и информационные возможности России, чтобы они чувствовали себя изолированными и остановились", - заключил Палкин.

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ФИФАУЕФАШахтерРоссийская Федерация