"Шахтер" призвал ФИФА и УЕФА исключить Россию из своего состава

Российской футбольный союз в настоящее время отстранен от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА. Палкин отметил, что этого недостаточно.

"В 70-х годах ЮАР была исключена из ФИФА за политику апартеида (расовой дискриминации), а Россию надо исключить за политику геноцида украинцев и ту кровавую войну, которую они развязали на нашей родине", - заявил он.

Он также подчеркнул, что Россия всегда использовала спорт в качестве инструмента пропаганды, в то время как сегодня эта идеология угрожает существованию мирных украинцев.

Украинский футбольный функционер также призвал ужесточать санкции по другим ресурсным направлениям.

"Единственный способ остановить российскую агрессию - это объединить наши усилия. Необходимо ужесточить санкции против России во всех направлениях. Важно ограничить ресурсные и информационные возможности России, чтобы они чувствовали себя изолированными и остановились", - заключил Палкин.