"Шахтар" закликав ФІФА та УЄФА виключити Росію зі свого складу

Російській футбольний союз наразі відстороненій від участі в змаганнях під егідою ФІФА та УЄФА. Палкін зазначив, що цього не достатньо.

"У 70-х роках ПАР була виключена з ФІФА за політику апартеїду (расової дискримінації), а Росію треба виключити за політику геноциду українців та ту криваву війну, яку вони розв’язали на нашій батьківщині", - заявив він.

Він також наголосив, що Росія завжди використовувала спорт в якості інструменту пропаганди, в той час, як сьогодні ця ідеологія загрожує існуванню мирних українців.

Український футбольний функціонер також закликав посилювати санкції по інших ресурсних напрямках.

"Єдиний спосіб зупинити російську агресію - це об’єднати наші зусилля. Необхідно посилити санкції проти Росії у всіх напрямках. Важливо обмежити ресурсні та інформаційні можливості Росії, щоб вони відчували себе ізольованими та зупинилися", - заключив Палкін.