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"Шахтар" закликав ФІФА та УЄФА виключити Росію зі свого складу

Фото: "Шахтар" закликав ФІФА та УЄФА виключити Росію зі свого складу (uefa.com)
Автор: Олександр Мороз

Росія має бути позбавлена членства в ФІФА та УЄФА через влаштованій в Україні геноцид.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Сергія Палкіна.

Російській футбольний союз наразі відстороненій від участі в змаганнях під егідою ФІФА та УЄФА. Палкін зазначив, що цього не достатньо.

"У 70-х роках ПАР була виключена з ФІФА за політику апартеїду (расової дискримінації), а Росію треба виключити за політику геноциду українців та ту криваву війну, яку вони розв’язали на нашій батьківщині", - заявив він.

Він також наголосив, що Росія завжди використовувала спорт в якості інструменту пропаганди, в той час, як сьогодні ця ідеологія загрожує існуванню мирних українців.

Український футбольний функціонер також закликав посилювати санкції по інших ресурсних напрямках.

"Єдиний спосіб зупинити російську агресію - це об’єднати наші зусилля. Необхідно посилити санкції проти Росії у всіх напрямках. Важливо обмежити ресурсні та інформаційні можливості Росії, щоб вони відчували себе ізольованими та зупинилися", - заключив Палкін.

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