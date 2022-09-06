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"Шахтер" представил новые варианты формы к Лиге чемпионов

Фото: "Горняки" перед стартом Лиги чемпионов (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Перед началом группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 донецкий "Шахтер" представил два обновленных игровых комплекта экипировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Горняки" получили два варианта формы на нынешний сезон. Основной комплект выполнен в традиционных цветах отечественного гранда.

Первая форма "Шахтера" – оранжево-черная. Вдоль оранжевой футболки идут две вертикальные полосы черного цвета. На каждой из них есть другие элементы – клубный герб и логотип технического спонсора.

Немецкая компания Puma подготовила и второй комплект. Он исполнен в зеленых тонах. Также заметны элементы "шахматной доски" с оранжевыми квадратами. На контуры футболок нанесли оранжево-черные полосы.

Впервые сыграть в новой форме "Шахтер" запланировал во вторник, 6 сентября. "Горняки" выйдут в одном из обновленных комплектов на матч стартового тура группового этапа Лиги чемпионов против РБ "Лейпциг".

К слову, ранее подготовили анонс поединка РБ "Лейпциг" и "Шахтера" на старте Лиги чемпионов 2022/23.

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