"Шахтер" получил соперников в группе Лиги чемпионов

Жеребьевка прошла вечером 25 августа в Стамбуле. Местный "Олимпийский стадион Ататюрка" примет финал Лиги чемпионов 2022/23 в июне.

Перед жеребьевкой "Шахтер" попал в 3-ю корзину по клубному рейтингу УЕФА. Это сделало невозможным встречи "горняков" с дортмундской "Боруссией", "Зальцбургом", итальянскими "Интером" и "Наполи", португальскими "Бенфикой" и "Спортингом", а также леверкузенским "Байером".

"Шахтер" попал в группу F. Там соперниками "горняков" станут мадридский "Реал", немецкий РБ "Лейпциг" и "Селтик" из Глазго. Стартовый тур группового этапа назначен на 6-7 сентября, последний – на 1-2 ноября. Календарь матчей украинского гранда появится со временем.

В прошлом году "Шахтер" попал в квартет с мадридским "Реалом", "Интером" и тираспольским "Шерифом". Украинский гранд набрал всего 2 очка и неожиданно финишировал последним в группе.

Состав всех групп Лиги чемпионов 2022/23:

Группа A: "Аякс", "Ливерпуль", "Наполи", "Рейнджерс"

Группа B: "Порту", "Атлетико", "Байер", "Брюгге"

Группа C: "Бавария", "Барселона", "Интер", "Виктория" Пльзень

Группа D: "Айнтрахт", "Тоттенхэм", "Спортинг", "Марсель"

Группа E: "Милан", "Челси", "Зальцбург", "Динамо" Загреб

Группа F: "Реал", РБ "Лейпциг", "Шахтер", "Селтик"

Группа G: "Манчестер Сити", "Севилья", "Боруссия" Д, "Копенгаген"

Группа H: "Пари Сен-Жермен", "Ювентус", "Бенфика", "Маккаби" Хайфа

Во вторник киевское "Динамо" потерпело разгром от "Бенфики" в Лиссабоне. Отечественный гранд пропустил три мяча в течение 15 минут в конце первого тайма и вылетел в Лигу Европы.