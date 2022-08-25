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"Шахтер" получил соперников в группе Лиги чемпионов

Фото: "Шахтер" выходит на матч Лиги чемпионов 2021/22 (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

На групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23 донецкий "Шахтер" встретится с мадридским "Реалом", немецким РБ "Лейпциг" и шотландским "Селтиком".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.

Жеребьевка прошла вечером 25 августа в Стамбуле. Местный "Олимпийский стадион Ататюрка" примет финал Лиги чемпионов 2022/23 в июне.

Перед жеребьевкой "Шахтер" попал в 3-ю корзину по клубному рейтингу УЕФА. Это сделало невозможным встречи "горняков" с дортмундской "Боруссией", "Зальцбургом", итальянскими "Интером" и "Наполи", португальскими "Бенфикой" и "Спортингом", а также леверкузенским "Байером".

"Шахтер" попал в группу F. Там соперниками "горняков" станут мадридский "Реал", немецкий РБ "Лейпциг" и "Селтик" из Глазго. Стартовый тур группового этапа назначен на 6-7 сентября, последний – на 1-2 ноября. Календарь матчей украинского гранда появится со временем.

В прошлом году "Шахтер" попал в квартет с мадридским "Реалом", "Интером" и тираспольским "Шерифом". Украинский гранд набрал всего 2 очка и неожиданно финишировал последним в группе.

Состав всех групп Лиги чемпионов 2022/23:

Группа A: "Аякс", "Ливерпуль", "Наполи", "Рейнджерс"
Группа B: "Порту", "Атлетико", "Байер", "Брюгге"
Группа C: "Бавария", "Барселона", "Интер", "Виктория" Пльзень
Группа D: "Айнтрахт", "Тоттенхэм", "Спортинг", "Марсель"
Группа E: "Милан", "Челси", "Зальцбург", "Динамо" Загреб
Группа F: "Реал", РБ "Лейпциг", "Шахтер", "Селтик"
Группа G: "Манчестер Сити", "Севилья", "Боруссия" Д, "Копенгаген"
Группа H: "Пари Сен-Жермен", "Ювентус", "Бенфика", "Маккаби" Хайфа

Во вторник киевское "Динамо" потерпело разгром от "Бенфики" в Лиссабоне. Отечественный гранд пропустил три мяча в течение 15 минут в конце первого тайма и вылетел в Лигу Европы.

К слову, ранее "Шахтер" сыграл вничью с "Металлистом 1925" в матче-открытии нового сезона Премьер-лиги.

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