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"Шахтар" отримав суперників у групі Ліги чемпіонів

Фото: "Шахтар" виходить на матч Ліги чемпіонів 2021/22 (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

На груповому етапі Ліги чемпіонів 2022/23 донецький "Шахтар" зустрінеться з мадридським "Реалом", німецьким РБ "Лейпциг" і шотландським "Селтіком".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

Жеребкування відбулося ввечері 25 серпня у Стамбулі. Місцевий "Олімпійський стадіон Ататюрка" прийме фінал Ліги чемпіонів 2022/23 у червні.

Перед жеребкуванням "Шахтар" потрапив до 3-го кошику за клубним рейтингом УЄФА. Це унеможливило зустрічі "гірників" із дортмундською "Боруссією", "Зальцбургом", італійськими "Інтером" і "Наполі", португальськими "Бенфікою" і "Спортінгом", а також леверкузенським "Байєром".

"Шахтар" потрапив до групи F. Там суперниками "гірників" стануть мадридський "Реал", німецький РБ "Лейпциг" і "Селтік" із Глазго. Стартовий тур групового етапу призначений на 6-7 вересня, останній – на 1-2 листопада. Календар матчів українського гранда з'явиться згодом.

Торік "Шахтар" потрапив до квартету з мадридським "Реалом", "Інтером" і тираспольським "Шерифом". Український гранд набрав усього 2 очки та несподівано фінішував останнім у групі.

У вівторок київське "Динамо" зазнало розгрому від "Бенфіки" в Лісабоні. Вітчизняний гранд пропустив три м'ячі впродовж 15 хвилин наприкінці першого тайму та вилетів до Ліги Європи.

До слова, раніше "Шахтар" зіграв внічию із "Металістом 1925" у матчі-відкритті нового сезону Прем'єр-ліги.

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