"Шахтер" подписал защитника Марлона. Клуб потратил на новичков летом 38 млн евро

По информации СМИ, за центрального защитника "Шахтер" заплатил 12 миллионов евро. Также в соглашении с "Сассуоло" предусмотрены еще бонусные выплаты за будущие успехи игрока и клуба.

Марлон выступал в "Сассуоло" с 2018 года, когда клуб выкупил его из "Барселоны" за 12 миллионов евро. В прошлом сезоне 25-летний защитник сыграл 24 матча в Серии А.

Покупка Марлона стала третьей и последней для "Шахтера" в межсезонье и на этом "горняки" завершили трансферную кампанию. До этого клуб приобрел из "Бенфики" за 18 миллионов евро полузащитника Педриньо, а также нападающего Лассина Траоре из "Аякса" за 8 миллионов евро. В итоге, сумма трат "Шахтера" на игроков достигла минимум 38 миллионов евро.

Напомним, что еще в мае "Шахтер" сменил тренера и вместо Луиша Каштру назначил Роберто Де Дзерби, который работал вместе с Марлоном в минувшие сезоны в "Сассуоло".