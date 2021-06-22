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"Шахтер" подписал защитника Марлона. Клуб потратил на новичков летом 38 млн евро

Автор: Роман Тверденко

"Шахтер" объявил о переходе защитника Марлона из итальянского клуба "Сассуоло". Бразилец подписал пятилетний контракт с вице-чемпионами Украины.

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

По информации СМИ, за центрального защитника "Шахтер" заплатил 12 миллионов евро. Также в соглашении с "Сассуоло" предусмотрены еще бонусные выплаты за будущие успехи игрока и клуба.

Марлон выступал в "Сассуоло" с 2018 года, когда клуб выкупил его из "Барселоны" за 12 миллионов евро. В прошлом сезоне 25-летний защитник сыграл 24 матча в Серии А.

Покупка Марлона стала третьей и последней для "Шахтера" в межсезонье и на этом "горняки" завершили трансферную кампанию. До этого клуб приобрел из "Бенфики" за 18 миллионов евро полузащитника Педриньо, а также нападающего Лассина Траоре из "Аякса" за 8 миллионов евро. В итоге, сумма трат "Шахтера" на игроков достигла минимум 38 миллионов евро.

Напомним, что еще в мае "Шахтер" сменил тренера и вместо Луиша Каштру назначил Роберто Де Дзерби, который работал вместе с Марлоном в минувшие сезоны в "Сассуоло".

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Шахтер