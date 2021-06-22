RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Шахтар" підписав захисника Марлона. Клуб витратив на новачків влітку 38 млн євро

Автор: Роман Тверденко

"Шахтар" оголосив про перехід захисника Марлона з італійського клубу "Сассуоло". Бразилець підписав п'ятирічний контракт з віце-чемпіонами України.

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

За інформацією ЗМІ, за центрального захисника "Шахтар" заплатив 12 мільйонів євро. Також в угоді з" Сассуоло " передбачені ще бонусні виплати за майбутні успіхи гравця і клубу.

Марлон виступав у " Сассуоло "з 2018 року, коли клуб викупив його з" Барселони " за 12 мільйонів євро. У минулому сезоні 25-річний захисник зіграв 24 матчі в Серії А.

Купівля Марлона стала третьою і останньою для "Шахтаря" в міжсезоння і на цьому "гірники" завершили трансферну кампанію. До цього клуб придбав з "Бенфіки" за 18 мільйонів євро півзахисника Педріньо, а також нападника Лассіна Траоре з "Аякса" за 8 мільйонів євро. У підсумку, сума витрат "Шахтаря" на гравців досягла мінімум 38 мільйонів євро.

Нагадаємо, що ще в травні "Шахтар" змінив тренера і замість Луїша Каштру призначив Роберто Де Дзербі, який працював разом з Марлоном в минулі сезони в "Сассуоло".

Читайте РБК-Україна в Google News
Шахтар