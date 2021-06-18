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"Шахтер" подписал нападающего "Аякса" Лассина Траоре

Автор: Роман Тверденко

"Шахтер" объявил о переходе нападающего "Аякса" Лассина Траоре. С ним подписан пятилетний контракт.

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

По информации СМИ, за 20-летнего нападающего украинский клуб заплатил 8 миллионов евро.

Траоре находился в системе амстердамского "Аякса" с 2017 года. По итогу текущего сезона у Лассина оставался год действующего контракта, из-за чего появилась возможность провести переговоры о покупке футболиста.

В минувшем сезоне игрок из Буркина-Фасо забил 10 голов и отдал 9 результативных передач в 29 матчах за "Аякс" во всех турнирах.

Траоре в будущем может стать заменой форварду Жуниору Мораесу, которому уже 34 года и он все чаще сталкивается с повреждениями.

Напомним, первым летним трансфером "Шахтера" стал полузащитник "Бенфики" Педриньо. Его клуб приобрел за 18 миллионов евро.

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