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"Шахтар" підписав екс-гравця "Динамо" Мораеса

НовиниСпорт    18.06.2018 - 10:38
Фото: Жуніор Мораес (twitter.com/fcshakhtar)
Фото: Жуніор Мораес (twitter.com/fcshakhtar)

Угода розрахована на два роки

Колишній гравець "Динамо" Жуніор Мораес перейшов до складу принципового суперника київського клубу - донецького "Шахтаря". Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

Угода розрахована на два роки. Форвард переходить в клуб на правах вільного агента, адже нещодавно у нього закінчився контракт з "біло-синіми".

Гравець буде змагатися за місце в основі з нігірійцем Ларрі Кайоде, якого "Шахтар" викупив у "Манчестер Сіті".

За "Динамо" бразилець виступав з 2015 року з перервою на оренду в китайський "Тяньцзінь Цюаньцзянь". До цього він встиг пограти за інший донецький колектив - "Металург". Всього 32-річний футболіст в чемпіонаті України провів 117 матчів, забив 57 м'ячів.

Раніше Мораес також виступав за бразильські "Сантос", "Понте-Прету", "Санту-Андре", румунську "Глорію" і софійський ЦСКА.

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Теги публікації: Динамо, Шахтар, трансферы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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