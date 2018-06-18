"Шахтар" підписав екс-гравця "Динамо" Мораеса

Угода розрахована на два роки

Колишній гравець "Динамо" Жуніор Мораес перейшов до складу принципового суперника київського клубу - донецького "Шахтаря". Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

Угода розрахована на два роки. Форвард переходить в клуб на правах вільного агента, адже нещодавно у нього закінчився контракт з "біло-синіми".

Гравець буде змагатися за місце в основі з нігірійцем Ларрі Кайоде, якого "Шахтар" викупив у "Манчестер Сіті".

За "Динамо" бразилець виступав з 2015 року з перервою на оренду в китайський "Тяньцзінь Цюаньцзянь". До цього він встиг пограти за інший донецький колектив - "Металург". Всього 32-річний футболіст в чемпіонаті України провів 117 матчів, забив 57 м'ячів.

Раніше Мораес також виступав за бразильські "Сантос", "Понте-Прету", "Санту-Андре", румунську "Глорію" і софійський ЦСКА.