"Шахтер" поднялся в топ-15 клубного рейтинга УЕФА

Победа над "Вольфсбургом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и выход в четвертьфинал турнира позволили "Шахтеру" подняться на 15 место в таблице клубного рейтинга УЕФА. Команда Луиша Каштру обошла "Лион", "Рому" и "Наполи".

Свежий рейтинг опубликован на сайте организации.

Перед обновлением списка донецкий клуб шел на 18 месте. На данный момент "горняки" имеют 80 баллов, завоеванных за пять последних лет, и может еще улучшить этот показатель. В текущем сезоне команда набрала уже 17. За выход в полуфинал "Шахтер" может получить еще 4 балла.

Это означает, что Украина по итогам сезона 2019/20 не потеряет своего места в топ-10 общего рейтинга. Больше того, по итогам пятилетнего цикла Украина может завершить сезон даже на восьмом или девятом месте. Для этого "Шахтеру" нужно победить "Базель" в 1/4 финала и ликовать в полуфинале.

Таблица клубного коэффициента применяется для определения корзин посева при жеребьевках Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Напомним, "Шахтер" догнал "Динамо" по числу разгромных побед в еврокубковых матчах на стадии плей-офф.