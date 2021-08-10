"Шахтер" победил бельгийский "Генк" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Как и на выездном матче, в Киеве на НСК "Олимпийский" горняки выиграли со счетом 2:1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола .

С первых минут хозяева завладели инициативой. "Шахтер" старался выходить из-под прессинга соперника за счет коротких передач. На 27-й минуте это привело к контратаке, по итогам которой отличился Траоре. Додо прорвался по правому флангу, отдал на Тете, который сбросил под удар форварду.

"Генк" также создавал моменты, в частности, опасный выстрел Хейдена парировал Трубин. Однако ближе к перерыву бельгийцы стали играть очень грубо, что вылилось в вынужденную замену Педриньо, схватку футболистов и желтые карточки.

Во втором тайме бельгийцы более слаженно действовали в обороне. Во время одной из атак соперники заблокировали два удара игроков "Шахтера", но Маркосу Антонио удалось отправить мяч уже в пустые ворота. На 90-й минуте Дессерсу удалось сократить отставание гостей.

Дважды обыграв бельгийцев со счетом 2:1, горняки продолжают свой путь в Лиге чемпионов.

В составе "Шахтера" на поле выходили футболисты сборной Украины, которые принимали участие в Евро-2020: Трубин (желтая карточка), Матвиенко, Судаков (вышел на замену на 37-й минуте, заменен на 67-й минуте, желтая карточка), Марлос (вышел на замену на 67-й минуте), Степаненко (вышел на замену на 84-й минуте).

В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Шахтер" встретится с победителем противостояния "Монако" (Франция) - "Спарта" (Чехия). Горняки проведут первый поединок на выезде 17/18 августа, а второй - дома 24/25 августа.

Голы забивали: Траоре (27), Маркос Антонио (76) - Дессерс (90).