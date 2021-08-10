"Шахтар" переміг бельгійський "Генк" і вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів. Як і на виїзному матчі, в Києві на НСК "Олімпійський" гірники виграли з рахунком 2:1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українську асоціацію футболу .

З перших хвилин господарі заволоділи ініціативою. "Шахтар" намагався виходити з-під пресингу суперника за рахунок коротких передач. На 27-й хвилині це призвело до контратаки, за підсумками якої відзначився Траоре. Додо прорвався по правому флангу, віддав на Тете, який скинув під удар форварду.

"Генк" також створював моменти, зокрема, небезпечний постріл Хейдена парирував Трубін. Однак ближче до перерви бельгійці стали грати дуже грубо, що вилилося у вимушену заміну Педріньо, сутичку футболістів і жовті картки.

У другому таймі бельгійці більш злагоджено діяли в обороні. Під час однієї з атак суперники заблокували два удари гравців "Шахтаря", але Маркосу Антоніо вдалося відправити м'яч вже у порожні ворота. На 90-й хвилині Дессерсу вдалося скоротити відставання гостей.

Двічі обігравши бельгійців з рахунком 2:1, гірники продовжують свій шлях у Лізі чемпіонів.

У складі "Шахтаря" на поле виходили футболісти збірної України, які брали участь у Євро-2020: Трубін (жовта картка), Матвієнко, Судаков (вийшов на заміну на 37-й хвилині, замінений на 67-й хвилині, жовта картка), Марлос (вийшов на заміну на 67-й хвилині), Степаненко (вийшов на заміну на 84-й хвилині).

У раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів "Шахтар" зустрінеться з переможцем протистояння "Монако" (Франція) - "Спарта" (Чехія). Гірники проведуть перший поєдинок на виїзді 17/18 серпня, а другий - вдома 24/25 серпня.

Голи забивали: Траоре (27), Маркос Антоніо (76) - Дессерс (90).