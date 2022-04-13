UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахтер" отпустил очередного легионера

Фото: Алан Патрик (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" окончательно простился с бразильским полузащитником Аланом Патриком. Теперь он будет выступать на родине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Опытный хавбек перебрался в "Интернасьон". С "красными" Алан Патрик заключил 3-летний контракт.

Цвета "Шахтера" бразилец защищал с июня 2011 года. За это время он успел сыграть 178 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 мячей. Коллекцию трофеев латиноамериканец пополнил 6 чемпионскими медалями УПЛ, пять раз получил Кубок Украины и два Суперкубка.

В составе "Интернасьонала" Алан Патрик уже выступал на правах аренды в 2013-2014 гг. Со старой новой командой полузащитник тогда торжествовал в чемпионате штата Гаушу.

Напомним, что мадридский "Реал" и еще один испанский клуб стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШахтерУПЛФутбол