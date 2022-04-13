"Шахтер" отпустил очередного легионера

Донецкий "Шахтер" окончательно простился с бразильским полузащитником Аланом Патриком. Теперь он будет выступать на родине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Опытный хавбек перебрался в "Интернасьон". С "красными" Алан Патрик заключил 3-летний контракт.

Цвета "Шахтера" бразилец защищал с июня 2011 года. За это время он успел сыграть 178 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 мячей. Коллекцию трофеев латиноамериканец пополнил 6 чемпионскими медалями УПЛ, пять раз получил Кубок Украины и два Суперкубка.

В составе "Интернасьонала" Алан Патрик уже выступал на правах аренды в 2013-2014 гг. Со старой новой командой полузащитник тогда торжествовал в чемпионате штата Гаушу.