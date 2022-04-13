"Реал" и "Вильярреал" стали первыми полуфиналистами Лиги чемпионов

Дуэт испанских клубов пробился в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2021/22. Мадридский "Реал" с комфортным счетом уступил лондонскому "Челси", а их соотечественники из "Вильярреала" сенсационно выбили мюнхенскую "Баварию".

Лига чемпионов, 1/4 финала, ответные матчи

"Реал" – "Челси" – 2:3 (овертайм, первый матч – 3:1)

Голы: Родриго, 80, Бензема, 96 – Маунт, 15, Рюдигер, 51, Вернер, 75

"Бавария" – "Вильярреал" – 1:1 (0:1)

Голы: Левандовски, 52 – Чуквуэзе, 88

"Челси" вышел на поле "Сантьяго Бернабеу" максимально заряженным. Лондонцы повели в счете уже на 15-й минуте, когда Мейсон Маунт в одно касание классно завершил быструю комбинацию. Но совсем плохи дела мадридцев стали во втором тайме.

Сначала Антонио Рюдигер головой эффектно замкнул навес с углового. А на 75-й минуте Тимо Вернер выбежал на оперативное пространство, накрутил несколько защитников и пробил Куртуа. При счете 0:3 дальше уже выходил "Челси".

"Реал", однако, успел перевести игру в овертайм. Это Родриго выстрелом с лета замкнул роскошный пас Модрича в молниеносной контратаке "сливочных". А в дополнительные 30 минут Карим Бензема уже фирменным голом головой после подачи Винисиуса вывел "Реал" в полуфинал.

Вполне могло дойти до овертайма и в Мюнхене. "Бавария" после минимального поражения в Испании буквально насела на ворота "Вильярреала" дома. Тем не менее, мяч упорно обходил ворота левантийцев. Уверенно действовал на последнем рубеже и Рульи.

В конце концов немецкий гранд открыл счет на старте второй половины. Роберт Левандовски на линии штрафной получил пас Мюллера, подработал мяч и от стойки вогнал его в сетку.

Шло время, а забить снова мюнхенцам не удавалось. Когда же казалось, что два тайма по 15 минут неизбежны, шокировал хозяев "Вильярреал". Испанцы разогнали быструю атаку, на финише которой Самуэль Чуквуэзе переиграл Нойера с нескольких метров. Далее следует "Вильярреал".