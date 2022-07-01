ru ua
Пт, 01 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Шахтер" объявил о спарринге с "Аяксом"

Новина українською →
Пятница 01 июля 2022 17:34
"Шахтер" объявил о спарринге с "Аяксом"
Автор: Антон Федорцив

Благотворительный матч с амстердамским "Аяксом" в конце июля проведет донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Горняки" договорились об очередном поединке в рамках Shakhtar Global Tour for Peace и подготовке к новому сезону. Матч запланирован на 26 июля.

Поединок "Аякс" – "Шахтар" состоится на амстердамской "Йохан Кройф Арене". Начало встречи будет определено дополнительно. Билеты на спарринг будут стоить от 10 евро. В продажу пропуски поступят 4 июля.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину отечественный гранд сыграл 5 благотворительных матчей. Соперниками "горняков" были "Олимпиакос", гданьская "Лехия", "Фенербахче", "Антальяспор" и сплитский "Хайдук".

Накануне "Шахтер" потерял еще одного легионера. Бразилец Педриньо вернулся на родину и будет там защищать цвета "Атлетико Минейро" на правах годовой аренды.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шахтер Аякс
NEWS
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
DAILY
Олег Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков