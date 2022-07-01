"Шахтар" оголосив про спаринг із "Аяксом"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

"Гірники" домовилися про черговий поєдинок у рамках Shakhtar Global Tour for Peace та підготовки до нового сезону. Матч запланований на 26 липня.

Поєдинок "Аякс" – "Шахтар" відбудеться на амстердамській "Йохан Кройф Арені". Початок зустрічі визначать додатково. Квитки на спаринг коштуватимуть від 10 євро. У продаж перепустки надійдуть 4 липня.

Після повномасштабного вторгнення РФ до України вітчизняний гранд зіграв 5 благодійних матчів. Суперниками "гірників" були "Олімпіакос", гданська "Лехія", "Фенербахче", "Антальяспор" і сплітський "Хайдук".

Напередодні "Шахтар" втратив ще одного легіонера. Бразилець Педрінью повернувся на батьківщину та захищатиме там кольори "Атлетіко Мінейро" на правах річної оренди.