"Шахтер" в меньшинстве дожал "Рух" в выездном матче УПЛ

Украина, Премьер-лига, 3-й тур

"Рух" – "Шахтер" – 0:1

Гол: Конопля, 78

Удаление: Мудрик, 35 (Ш, прямая красная карточка)

Дончане создали первый момент уже на 4-й минуте. Это Бондарь замыкал дальнюю стойку после розыгрыша углового, но не смог поразить ворота. Но развить этот эпизод во что-то большее "Шахтер" не сумел.

"Горняки" контролировали мяч, но сбились на банальные навесы и забросы вперед без особой возможности обострить ситуацию у ворот Панькива. На 30-й минуте кипер "Руха" по-настоящему вступил в игру – опытный вратарь ногой эффектно парировал удар Мудрика из центра штрафной.

А еще через пять минут вингер "Шахтера" стал антигероем. Звездочка "горняков" грубо въехал в Сапугу в центре поля, получил прямую красную карточку и ушел отдыхать досрочно. Но ход поединка этот эпизод изменил не слишком: "Рух" продолжил отсиживаться на своей половине, а "Шахтер" – беззубо выглядеть на чужой.

К 75-й минуте команды сумели организовать аж два удара в створ ворот на двоих. И все же "горняки" смогли дожать львовян под занавес встречи. Это Бондарь со второй попытки подал с правого фланга в штрафную, где Конопля головой отправил мяч в девятку ворот "Руха".

Только пропущенный мяч заставил хозяев пойти вперед. Однако одного факта перехода центра поля и пребывания на половине "Шахтера" было мало для того, чтобы сравнять счет. "Рух" так и не создал реальной возможности забить, поэтому заслуженно проиграл, хотя и играл в большинстве час игрового времени.