"Шахтар" у меншості дотиснув "Рух" у виїзному матчі УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 3-й тур

"Рух" – "Шахтар" – 0:1

Гол: Конопля, 78

Вилучення: Мудрик, 35 (Ш, пряма червона картка)

Донеччани створили перший момент уже на 4-й хвилині. Це Бондар замикав дальню стійку після розіграшу кутового, але не зміг влучити у ворота. Та розвинути цей епізод у щось більше "Шахтар" не зумів.

"Гірники" контролювали м'яч, але збилися на банальні навіси та закидання вперед без особливих нагод загострити ситуацію біля воріт Паньківа. Аж на 30-й хвилині кіпер "Руха" по-справжньому вступив у гру – досвідчений воротар ногою ефектно парирував удар Мудрика з центра штрафного майданчика.

А ще за п'ять хвилин вінгер "Шахтаря" став антигероєм. Зірочка "гірників" грубо в'їхав у Сапугу в центрі поля, отримав пряму червону картку та пішов відпочивати достроково. Та хід поєдинку цей епізод змінив не надто: "Рух" продовжив відсиджуватися на власній половині, а "Шахтар" – беззубо виглядати на чужій.

До 75-ї хвилини команди спромоглися аж на два удари в площину воріт на двох. Та все ж "гірники" змогли дотиснути львів'ян під завісу зустрічі. Це Бондар із другої спроби подав із правого флангу до карної зони, де Конопля головою відправив м'яч у дев'ятку воріт "Руха".

Лише пропущений м'яч змусив господарів піти вперед. Однак, одного факту переходу центра поля і перебування на половині "Шахтаря" було замало для того, щоб зрівняти рахунок. "Рух" так і не створив реальної нагоди забити, тож заслужено програв, хоч і грав у більшості годину ігрового часу.