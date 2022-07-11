"Шахтер" с медобследования футболистов начал подготовку к сезону 2022/23

Футболисты донецкого "Шахтера" готовятся к возобновлению тренировок. Первая группа исполнителей прошла медобследование перед стартом подготовки к грядущему сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Часть "горняков" в понедельник, 11 июля, прошла необходимое для начала работы тестирование. Традиционное медицинское обследование прошло в одной из столичных клиник.

"Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Дмитрий Капинус, Андрей Булеза, Марьян Фарина, Георгий Судаков, Ефим Конопля проверили состояние организма после длительной соревновательной паузы. Медосмотр включает сдачу анализов, рентгенографию грудной клетки, ЭКГ, эхокардиографию, УЗИ внутренних органов", – говорится в сообщении.

В ближайшие дни эти процедуры пройдут и остальные игроки "Шахтера". После этого отечественный гранд сможет приступить к тренировочному процессу. Пока известно о двух спаррингах "горняков" – против "Аякса" (26 июля) и "Утрехта" (30 июля).

Сегодня же "Шахтер" объявил об уходе Де Дзерби с должности наставника команды. Итальянский специалист договорился о досрочном прекращении сотрудничества по соглашению сторон.