Шахтер - Манчестер Сити: где смотреть матч

Фото: "Шахтер" - "Манчестер Сити" (shakhtar.com)

Где и когда начнется поединок 1 тура группового раунда Лиги чемпионов

"Шахтер" и "Манчестер Сити" встретятся в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. По мнению букмекеров, на домашней арене у "горняков" мало шансов на успех.

18 сентября 22:00

Харьков, ОСК "Металлист"

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Манчестер Сити" состоится в среду, 18 сентября, на стадионе "Металлист" в Харькове

На территории Украины в прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". Время начала матча - 22:00 по Киеву.

Кроме того, начиная с 20:45, эксперты в студии программы "Ночь Лиги чемпионов" обсудят предстоящую дуэль, а после завершения поединка оценят увиденное на поле.

Напомним, УЕФА назначил на игру португальскую бригаду арбитров во главе с 40-летним Артуром Диашем.

В другом поединке квартета C сразятся загребское "Динамо" и итальянская "Аталанта".

Жребий сводит "горняков" и "горожан" в групповом этапе Лиги чемпионов третий сезон подряд. Из четырех встреч между донецким и английским кубом, только раз "Шахтеру" удалось добыть победу, остальные три матча оставались за "Ман Сити".