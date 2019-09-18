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Шахтер - Манчестер Сити: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    18.09.2019 - 14:08
Шахтер - Манчестер Сити: прогноз букмекеров
Фото: "Шахтер" - "Манчестер Сити" (shakhtar.com)

Специалисты считают фаворитом английский клуб

"Шахтер" будет принимать "Манчестер Сити" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2".

18 сентября 22:00
Харьков, ОСК "Металлист"

По мнению букмекеров, у "Шахтера" мало шансом на победу в домашнем поединке. На успех "горняков" конторы принимают ставки с коэффициентом 9,50. В то время как победу "Манчестер Сити" оценили в 1,28. На ничейный результат можно поставит с коэффициентом в 5,50.

Встреча состоится в Харькове 18 сентября на стадионе "Металлист" и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, УЕФА назначил на игру португальскую бригаду арбитров во главе с 40-летним Артуром Диашем.

В другом поединке квартета C сразятся загребское "Динамо" и итальянская "Аталанта".

Жребий сводит "горняков" и "горожан" в групповом этапе Лиги чемпионов третий сезон подряд. Из четырех встреч между донецким и английским кубом, только раз "Шахтеру" удалось добыть победу, остальные три матча оставались за "Ман Сити".

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