ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Шахтар - Манчестер Сіті: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    18.09.2019 - 14:08
Шахтар - Манчестер Сіті: прогноз букмекерів
Фото: "Шахтар" - "Манчестер Сіті" (shakhtar.com)

Фахівці вважають фаворитом англійський клуб

Шахтар" прийматиме "Манчестер Сіті" в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2".

18 вересня 22:00
Харків, ОСК "Металіст"

На думку букмекерів, у "Шахтаря" мало шансом на перемогу в домашньому поєдинку. На успіх "гірників" контори приймають ставки з коефіцієнтом 9,50. У той час як перемогу "Манчестер Сіті" оцінили в 1,28. На нічийний результат можна поставити з коефіцієнтом в 5,50.

Зустріч відбудеться в Харкові 18 вересня на стадіоні "Металіст" і почнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, УЄФА призначив на гру португальську бригаду арбітрів на чолі з 40-річним Артуром Діашем.

В іншому поєдинку квартету C битимуться загребське "Динамо" та італійська "Аталанта".

Жереб зводить "гірників" і "містян" в груповому етапі Ліги чемпіонів третій сезон поспіль. З чотирьох зустрічей між донецьким та англійською кубом, тільки раз "Шахтарю" вдалося здобути перемогу, інші три матчі залишалися за "Ман Сіті".

Уже звик грати проти "Шахтаря", - Гвардіола Мессі назвав складною групу "Барселони" в Лізі чемпіонів
Новини України Манчестер СитиШахтарпрогнозставкигрупповой раундЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся