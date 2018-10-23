Шахтер - Манчестер Сити: прогноз букмекеров

Фото: "Шахтер" - "Манчестер Сити" (shakhtar.com)

Специалисты считают фаворитом английский клуб

"Шахтер" будет принимать "Манчестер Сити" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 22:00, а смотреть можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают, что фаворитом противостояния являются "горожане".

23 октября 22:00

Харьков, стадион "Металлист"

Букмекеры William Hill принимают ставки на победу украинского клуба с коэффициентом 7,00. В то время как на победу англичан показатель оценивается в 1,38, ничья - в 5,50.

Специалисты Bwin установила следующие коэффициенты: на победу "Шахтера" - 7,50, на победу "Манчестер Сити" - 1,36, на ничью - 5,50.

Компания Bet365 также считает явным фаворитом "горожан", на победу которых коэффициент составляет 1,36, успех "горняков" - 8,0. Коэффициент на ничью – 6,0.

Напомним, в предыдущем раунде ЛЧ "Шахтер" упустил победу над "Лионом".