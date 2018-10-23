Шахтар - Манчестер Сіті: прогноз букмекерів

Фото: "Шахтар" - "Манчестер Сіті" (shakhtar.com)

Фахівці вважають фаворитом англійський клуб

"Шахтар" прийматиме "Манчестер Сіті" в третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають, що фаворитом протистояння є "городяни".

23 жовтня 22:00

Харків, стадіон "Металіст"

Букмекери William Hill приймають ставки на перемогу українського клубу з коефіцієнтом 7,00. У той час як на перемогу англійців показник оцінюється в 1,38, нічия - в 5,50.

Фахівці Bwin встановила такі коефіцієнти: на перемогу "Шахтаря" - 7,50, на перемогу "Манчестер Сіті" - 1,36, на нічию - 5,50.

Компанія Bet365 також вважає явним фаворитом "городян", на перемогу яких коефіцієнт становить 1,36, успіх "гірників" - 8,0. Коефіцієнт на нічию - 6,0.

Нагадаємо, в попередньому раунді ЛЧ "Шахтар" втратив перемогу над "Ліоном".