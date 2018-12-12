Шахтер - Лион: прогноз букмекеров

Фото: "Шахтер" - "Лион" (shakhtar.com)

Специалисты отдают небольшое предпочтение донецкому клубу

"Шахтер" сыграет с "Лионом" в решающем поединке за выход в плей-офф Лиги чемпионов.Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры отдают небольшое предпочтение донецкому клубу.

12 декабря 22:00

Киев, НСК "Олимпийский"

Компания William Hill принимает ставки на победу "горняков" с коэффициентом 2,3, а на возможный успех "Лиона" - 3,00. Ничья оценивается в 3,70.

В свою очередь bet365 оценивает победный исход матча для подопечных Фонсеки в 2,14. На выигрыш французов - 3,0. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,75.

Напомним, матч был перенесен в Киев из Харькова из-за введения военного положения в десяти областях Украины.