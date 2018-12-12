Шахтар - Ліон: прогноз букмекерів

Фото: "Шахтар" - "Ліон" (shakhtar.com)

Фахівці віддають невелику перевагу донецькому клубу

"Шахтар" зіграє "Ліоном" у вирішальному поєдинку за вихід в плей-офф Ліги чемпіонов.Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери віддають невелику перевагу донецькому клубу.

12 грудня 22:00

Київ, НСК "Олімпійський"

Компанія William Hill приймає ставки на перемогу "гірників" з коефіцієнтом 2,3, а на можливий успіх "Ліона" - 3,00. Нічия оцінюється в 3,70.

У свою чергу bet365 оцінює переможний результат матчу для підопічних Фонсекі в 2,14. На виграш французів - 3,0. Нічия в цьому протистоянні оцінюється в 3,75.

Нагадаємо, матч був перенесений до Києва з Харкова через введення воєнного стану в десяти областях України.