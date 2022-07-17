"Шахтер" в июле: полное расписание матчей украинского гранда

Донецкий "Шахтер" определился со списком спарринг-партнеров на тренировочных сборах в Нидерландах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

"Горняки" запланировали три контрольных поединка на июль. Соперниками отечественного гранда станут представители Эредивизи. В настоящее время "Шахтер" во главе с Игорем Йовичевичем тренируется в Роттердаме.

Список матчей дончан в июле:

"Фортуна" – "Шахтер", 22 июля

"Аякс" – "Шахтер", 26 июля

"Утрехт" – "Шахтер", 30 июля

Накануне лагерь "горняков" пополнился первым легионером – форвардом Лассиной Траоре. Йовичевич взял на сборы 27 исполнителей-украинцев. Позже к ним присоединились хавбек Чех и нападающий Вакула.

Ранее боссы "Шахтера" определились с временным домом в еврокубках на период полномасштабной войны. Домашние матчи Лиги чемпионов "горняки" будут играть в Варшаве.