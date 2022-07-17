"Шахтер" в июле: полное расписание матчей украинского гранда
Донецкий "Шахтер" определился со списком спарринг-партнеров на тренировочных сборах в Нидерландах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
"Горняки" запланировали три контрольных поединка на июль. Соперниками отечественного гранда станут представители Эредивизи. В настоящее время "Шахтер" во главе с Игорем Йовичевичем тренируется в Роттердаме.
Список матчей дончан в июле:
- "Фортуна" – "Шахтер", 22 июля
- "Аякс" – "Шахтер", 26 июля
- "Утрехт" – "Шахтер", 30 июля
Накануне лагерь "горняков" пополнился первым легионером – форвардом Лассиной Траоре. Йовичевич взял на сборы 27 исполнителей-украинцев. Позже к ним присоединились хавбек Чех и нападающий Вакула.
Ранее боссы "Шахтера" определились с временным домом в еврокубках на период полномасштабной войны. Домашние матчи Лиги чемпионов "горняки" будут играть в Варшаве.
«Аякс», «Утрехт» і «Фортуна» (Сіттард)— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 16, 2022
Календар матчів «Шахтаря» на першому зборі в Нідерландах.
https://t.co/zFWjVsz8x5
Матчі з «Аяксом» та «Утрехтом» буде зіграно на стадіонах команд-суперників у межах благодійного Shakhtar Global Tour for Peace.#Shakhtar #Шахтар pic.twitter.com/9LjegAPyPJ
К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.
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