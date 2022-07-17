"Шахтар" у липні: повний розклад матчів українського гранда
Донецький "Шахтар" визначився зі списком спаринг-партнерів на тренувальних зборах у Нідерландах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
"Гірники" запланували три контрольні поєдинки на липень. Суперниками вітчизняного гранда стануть представники Ередивізі. Наразі "Шахтар" на чолі з Ігорем Йовічевічем тренується в Роттердамі.
Перелік матчів донеччан у липні:
- "Фортуна" – "Шахтар", 22 липня
- "Аякс" – "Шахтар", 26 липня
- "Утрехт" – "Шахтар", 30 липня
Напередодні табір "гірників" поповнився першим легіонером – форвардом Лассіною Траоре. Йовічевіч узяв на збори 27 виконавців-українців. Пізніше до них приєдналися хавбек Чех і нападник Вакула.
Раніше боси "Шахтаря" визначилися з тимчасовою домівкою у єврокубках на період повномасштабної війни. Домашні матчі Ліги чемпіонів "гірники" гратимуть у Варшаві.
«Аякс», «Утрехт» і «Фортуна» (Сіттард)— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 16, 2022
Календар матчів «Шахтаря» на першому зборі в Нідерландах.
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Матчі з «Аяксом» та «Утрехтом» буде зіграно на стадіонах команд-суперників у межах благодійного Shakhtar Global Tour for Peace.#Shakhtar #Шахтар pic.twitter.com/9LjegAPyPJ
До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.
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