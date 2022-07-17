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"Шахтар" у липні: повний розклад матчів українського гранда

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Нідерланди, Неділя 17 липня 2022 12:32
"Шахтар" у липні: повний розклад матчів українського гранда Фото: Тарас Степаненко та інші на тренуванні "Шахтаря" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" визначився зі списком спаринг-партнерів на тренувальних зборах у Нідерландах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Гірники" запланували три контрольні поєдинки на липень. Суперниками вітчизняного гранда стануть представники Ередивізі. Наразі "Шахтар" на чолі з Ігорем Йовічевічем тренується в Роттердамі.

Перелік матчів донеччан у липні:

  • "Фортуна" – "Шахтар", 22 липня
  • "Аякс" – "Шахтар", 26 липня
  • "Утрехт" – "Шахтар", 30 липня

Напередодні табір "гірників" поповнився першим легіонером – форвардом Лассіною Траоре. Йовічевіч узяв на збори 27 виконавців-українців. Пізніше до них приєдналися хавбек Чех і нападник Вакула.

Раніше боси "Шахтаря" визначилися з тимчасовою домівкою у єврокубках на період повномасштабної війни. Домашні матчі Ліги чемпіонів "гірники" гратимуть у Варшаві.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

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Шахтар Аякс
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