Шахтер - Ингулец: прогноз букмекеров

Донецкий "Шахтер" и "Ингулец" из Петрово сыграют в финале Кубка Украины-2019. Трансляция начнется в 21:00, а смотреть игру можно на телеканалах ТРК "Украина" и "Футбол 2".

15 мая 21:00

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Букмекеры считают донецкий клуб безоговорочным фаворитом матча и не верят в представителя Первой лиги. Так, на победу "Шахтера" принимаются ставки с коэффициентом 1,10, тогда как коэффициент на триумф "Ингульца" колеблется от 15,50 до 23,00. На ничейный результат - 7,73.

Напомним, впервые в истории Кубка Украины в финале сыграет представитель Первой лиги.