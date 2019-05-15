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Шахтер - Ингулец: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    15.05.2019 - 17:41
Шахтер - Ингулец: прогноз букмекеров
Фото: "Шахтер" - фаворит противостояния с "Ингульцом" (twitter.com/fcshakhtar)

Специалисты считают фаворитом донецкий клуб

Донецкий "Шахтер" и "Ингулец" из Петрово сыграют в финале Кубка Украины-2019. Трансляция начнется в 21:00, а смотреть игру можно на телеканалах ТРК "Украина" и "Футбол 2".

15 мая 21:00
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

 

Букмекеры считают донецкий клуб безоговорочным фаворитом матча и не верят в представителя Первой лиги. Так, на победу "Шахтера" принимаются ставки с коэффициентом 1,10, тогда как коэффициент на триумф "Ингульца" колеблется от 15,50 до 23,00. На ничейный результат - 7,73.

Напомним, впервые в истории Кубка Украины в финале сыграет представитель Первой лиги.

Шахтер - Ингулец: анонс матча Назначен арбитр на финал Кубка Украины между "Шахтером" и "Ингульцом"
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