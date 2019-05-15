Шахтар - Інгулець: прогноз букмекерів

Фото: "Шахтар" - фаворит протистояння з "Інгульцем" (twitter.com/fcshakhtar)

Фахівці вважають фаворитом донецький клуб

Донецький "Шахтар" і "Інгулець" з Петрового зіграють у фіналі Кубка України-2019. Трансляція розпочнеться о 21:00, а дивитися гру можна на телеканалах ТРК "Україна" і "Футбол 2".

15 травня 21:00

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Букмекери вважають донецький клуб беззаперечним фаворитом матчу і не вірять в представника Першої ліги. Так, на перемогу "Шахтаря" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,10, тоді як коефіцієнт на тріумф "Інгульця" коливається від 15,50 до 23,00. На нічийний результат - 7,73.

Нагадаємо, вперше в історії Кубка України в фіналі зіграє представник Першої ліги.