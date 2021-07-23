"Шахтер" идет ва-банк, "Динамо" создает фарм-клуб, снова 16 команд: чего ждать от сезона УПЛ

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"Шахтер": ва-банк ради возвращения чемпионства

Донецкий клуб в прошлом сезоне впервые с 2017 года не стал чемпионом. Команда Луиша Каштру не выглядела претендентом на чемпионский титул и по всем статьям уступила "Динамо". Где-то со средины сезона стало понятно, что этот чемпионат команде придется просто доиграть и завершить второй. А уже после этого что-то менять, ведь на определенном этапе была угроза, что со второй строчки их может потеснить "Заря".

И после сезона произошли серьезные изменения. Луиша Каштру ожидаемо уволили, а вместо него пришел тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби. Специалист, которого неоднократно за последние годы отправляли в топ-клубы Италии, решил отправиться в Украину. Возможно, на тот момент, "Шахтер" был для него самой реальной возможностью потренировать команду Лиги чемпионов.

Под статусного тренера "Шахтер" серьезно потратился. За 18 миллионов евро из "Бенфики" пришел вингер Педриньо, который в португальском клубе был резервистом. Вслед за тренером из "Сассуоло" отправился центральный защитник Марлон (12 млн евро), а новым нападающим "Шахтера" будет Лассиона Траоре, который перешел из "Аякса" за 10 млн евро. Всего клуб потратил 40 млн евро. И это без учета возможных бонусов при подписании для самого Де Дзерби.

Очевидно, что "Шахтер" решил играть по-крупному после провального сезона. Продажи Эдуарда Соболя за 3,5 миллиона евро и Давита Хочолавы за 2,5 млн лишь частично отбили большие затраты владельца клуба Рината Ахметова. А потому ожидания от сезона определенно большие. Задача минимум на сейчас - уверенный старт в чемпионате и проход в групповой этап Лиги чемпионов, в который "Шахтер" не попал напрямую впервые за четыре года.

Фото: "Шахтер" в прошлом сезоне впервые с 2017 года не стал чемпионом (facebook.com/fcshakhtar)

"Динамо": задача защитить титул

Первый сезон с Мирчей Луческу во главе "Динамо" провело максимально успешно, выиграв все три турнира за сезон - Премьер-лигу впервые с 2016 года, Кубок и Суперкубок Украины.

Теперь задача команды защитить титул, что, как правило, сложнее, чем его выиграть. Не менее важно также достойно выступить в групповом этапе Лиги чемпионов. Туда киевляне попадают второй год подряд после длительной паузы, но теперь уже напрямую, а не через квалификацию. Из-за этого не было необходимости форсировать подготовку к сезону, как это делал "Шахтер". На пик формы нужно выходить к сентябрю.

Трансферное окно для основной команды "Динамо" прошло довольно спокойно. Серьезных продаж не было, подписаний - тоже. Но после Евро-2020 стал вопрос поиска замены Артему Беседину, который из-за травмы колена выбыл до конца года. Нового нападающего нашли в московском "ЦСКА", откуда взяли в аренду белоруса Илью Шкурина. И 21-летний форвард хорошо себя проявляет на сборах. Также вскоре в "Динамо" должен перейти нападающий Эрик Рамирес из словацкого клуба "Дунайска Стреда", за который он забил 17 голов в прошлом сезоне.

Один громкий уход из "Динамо" все же может произойти. Форварда Владислава Супрягу вновь связывают с переходом в клуб из чемпионата Италии. Ходили слухи о "Болонье", потом были сообщения о возможном переходе в "Дженоа". Но "Динамо" просит серьезные деньги за нападающего, по факту не нужного первой команде. Дело в том, что большую часть суммы после трансфера придется отдать "Днепру-1".

В остальном же "Динамо" сохранило чемпионский состав, усилило позицию нападающего и теперь может начать поход в новый сезон вполне спокойно. Правда, нет уверенности, что он будет настолько же успешным, как прошлый, учитывая фактор усиленного "Шахтера" и необходимость проходить дистанцию с "короткой" скамейкой запасных.

Фото: задача "Динамо" в новом сезоне - защитить титул (facebook.com/fcdynamoua)

"Заря": остаться третьими

В отличие от лета 2020 года, в это межсезонье у "Зари" не было риска расстаться с главным тренером Виктором Скрипником. Год назад он был близок к уходу в "Днепр-1", но там в последний момент решили оставить в должности Дмитрия Михайленко, которого позже все же уволили.

"Заря", как и каждое лето, довольно активна на трансферном рынке свободных агентов и аренд. Команда привычно теряет кого-то из основы, но взамен и подписывает игроков. По завершению прошлого сезона клуб остался без основного вратаря второй части чемпионата Николы Василя, центрального защитника Жоэля Абу Ханны, опорника Дмитрия Иванисени (уехал в Россию) и полузащитника Владлена Юрченко. Все они ушли бесплатно, что уже обычно для "Зари". Большинство футболистов, кроме явных звезд и лидеров команды, часто оставляют клуб как свободные агенты.

Вместо этих футболистов бесплатно подписали ряд игроков, которых в целом можно назвать равноценной заменой. Среди них один из лидеров "Десны" прошлого сезона, центрбек Максим Имереков, а также двое арендованных игрока "Динамо" – опорник Ахмед Алибеков и атакующий полузащитник Сергей Булеца.

На фоне многих других клубов "Заря" все еще выглядит довольно стабильно, хотя ситуация определенно ухудшается. Но все равно команда имеет все шансы остаться третьей, даже с нагрузкой в виде Лиги Европы.

"Ворскла": играть в свое удовольствие

Во многом сенсацией прошлого сезона стало выступление "Ворсклы". Команда под руководством Юрия Максимова смогла финишировать пятой на фоне отсутствия задач у одних и нестабильности у других.

Одним из ключевых факторов успеха и попадания в Лигу конференций (новый еврокубковый турнир) был нападающий Владислав Кулач, который забил 15 из 37 голов команды в чемпионате и неожиданно стал лучшим бомбардиром сезона УПЛ. В новом розыгрыше Премьер-лиги команде придется обойтись без него. Клуб якобы предлагал Владиславу новый контракт, но его не устроило предложение по зарплате. Сейчас Кулач на просмотре в "Динамо".

В остальном же у полтавчан основной состав сильно не изменился за лето. Завершили карьеру ветераны Павел Ребенок и Вадим Сапай, но они и в прошлом сезоне уже не были основными игроками стартового состава.

Стабильность состава вовсе не гарантирует, что "Ворскла" вновь будет бороться за место в еврокубках. Полтавская команда стала частью бесконечной группы команд УПЛ, которые могут в один сезон выстрелить, а в следующем уже болтаться в середине таблицы или вовсе бороться за выживание. Поэтому делать прогнозы по ним сложно.

Фото: выступление "Ворсклы" в прошом сезоне стало сенсацией во многом (facebook.com/fcvorskla)

Пелетон УПЛ: команды, которые могут финишировать на любой позиции. Кроме топовых

Группа таких команд в чемпионате Украины каждый сезон очень велика. Перед стартом чемпионата есть стабильная первая тройка в виде "Динамо", "Шахтера" и "Зари", есть более-менее явные претенденты на вылет, а есть те, от кого не знаешь чего ждать.

К таким командам в новом сезоне можно отнести "Ингулец", "Александрию", "Колос" (несмотря на финиш четвертыми в прошлом чемпионате), "Рух", "Днепр-1" с его амбициями, "Мариуполь", а также переродившийся и вернувшийся "Верес".

Все эти команды могут более-менее рассчитывать на финиш в середине таблицы, но при сбоях в системе могут как подскочить вверх и бороться за Лигу конференций, так и слететь вниз и спасаться от вылета.

"Черноморец": вернуться в УПЛ, чтобы стать фарм-клубом "Динамо"

Долгое время болельщиков "Динамо" и нейтральных любителей украинского футбола раздражал факт наличия у "Шахтера" фактически своего фарм-клуба – "Мариуполя". В определенные сезоны такими клубами считались и "Олимпик" и "Арсенал", но едва ли не официальным всегда был "Мариуполь", существенная часть состава которого наполняется молодыми или ненужными "Шахтеру" игроками.

Теперь такой клуб есть и у "Динамо". Киевляне договорились с "Черноморцем", который вернулся в УПЛ через второе место в Первой лиге. Одесситы получили главного тренера из "Динамо" (Юрий Мороз тренировал команду U-21), а также 12 молодых игроков, которые либо играли в молодежном составе "ДК", либо не проходили в основной состав, как Георгий Цитаишвили.

Фото: "Черноморец" станет фарм-клубом "Динамо" (facebook.com/fc.chernomorets)

Для "Динамо" в этом шаге масса преимуществ – молодые футболисты будут развиваться в матчах уровня Премьер-лиги, "Черноморец", скорее всего, не сможет использовать этих футболистов в матчах против "Динамо", что усилит шансы на успех киевлян в играх с одесситами.

Болельщиков "Черноморца" этот шаг клуба расстроил. Они грозятся бойкотом. Но по факту они в этой ситуации бессильны. Зато мы увидим насколько сильна молодежь "Динамо" в условиях высшей лиги.

"Металлист-1925": на один сезон в УПЛ?

Спустя несколько лет Харьков вновь представлен в Премьер-лиге своим клубом. "Металлист-1925" после нескольких попыток все же попал в УПЛ. Но тайминг этого успеха хуже некуда.

Все дело в футбольном клубе "Металл", который появился два года назад. По итогу прошлого сезона команда вышла в Первую лигу, а еще раньше стало понятно, что за ним стоит бывший владелец "Металлиста" Александр Ярославский, который готов вернуться в футбол и вливать деньги в новый клуб.

"Металл" уже переименовали в "Металлист", клуб также получил эмблему старого "Металлиста". Их цель, конечно же, через год попасть в Премьер-лигу. И мало сомнений, что им это удастся с большими деньгами.

В связи с этим и возникает вопрос о будущем "Металлиста-1925". Насколько резонно иметь в одном городе два клуба УПЛ, еще и с почти одинаковыми названиями в память о падшем "Металлисте" Сергея Курченко. Кроме этого, текущая трансферная кампания новичка УПЛ откровенно слабая и пока "Металлист-1925" выглядит претендентом на вылет спустя один сезон.

"Минай": уйти, чтобы вернуться вместо "Олимпика"

"Минай" был самой слабой командой УПЛ по дистанции прошлого сезона. Клуб "закарпатских таможенников" не соответствовал уровню УПЛ ни по каким параметрам. А под конец еще и был заподозрен в договорных матчах, когда, по слухам, в команде был скандал из-за готовности части футболистов крупно проиграть "Шахтеру". И проиграли, кстати - 0:4. И вылетели заслуженно.

Но параллельно драма развернулась в "Олимпике", который в итоге сохранил себе место в УПЛ. Владельца клуба Владислава Гельзина дисквалифицировали от футбольной деятельности на пять лет за нецензурные высказывания в эфире телеканала "Футбол" в адрес руководства украинского футбола после одного из матчей. Он, по факту, обиделся и не захотел дальше в таком же объеме финансировать клуб. В итоге "Олимпик" снялся с УПЛ, "приостановил деятельность", но теперь команда будет играть в Первой лиге. Вроде с новыми инвесторами.

Фото: "Минай" в прошом сезоне был самой слабой командой УПЛ (facebook.com/minajfootballclub)

В связи с ситуацией, в УПЛ не стали ничего изобретать и поступили по правилам, вернув в лигу вылетевший "Минай". Но назвать клуб готовым к еще одному сезону в Премьер-лиге нельзя – на команде висит трансферный бан по долгам перед одним из бывших футболистов, который собираются погасить. К тому же комплектация состава велась изначально под Первую лигу. Ну и в целом команда осталась слабой, а на тренерскую позицию вернулся Василий Кобин, который из-за плохих результатов был уволен по ходу минувшего сезона.

Вместе с "Металлистом" "Минай" можно считать главным претендентом на вылет. Как и "Львов". Клуб полтора года назад был под угрозой исчезновения, но все еще остается в УПЛ. Чтобы и дальше бороться за выживание.