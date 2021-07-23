"Шахтар" йде ва-банк, "Динамо" створює фарм-клуб, знову 16 команд: чого чекати від сезону УПЛ

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"Шахтар": ва-банк заради повернення чемпіонства

Донецький клуб в минулому сезоні вперше з 2017 року не став чемпіоном. Команда Луїша Каштру не виглядала претендентом на чемпіонський титул і за всіма статтями поступилася "Динамо". Десь з середини сезону стало зрозуміло, що цей чемпіонат команді доведеться просто дограти і завершити другий. А вже після цього щось міняти, адже на певному етапі була загроза, що з другого рядка їх може потіснити "Зоря".

І після сезону відбулися серйозні зміни. Луїша Каштру очікувано звільнили, а замість нього прийшов тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзербі. Фахівець, якого неодноразово за останні роки відправляли в топ-клуби Італії, вирішив відправитися в Україну. Можливо, на той момент, "Шахтар" був для нього найреальнішою можливістю потренувати команду Ліги чемпіонів.

Під статусного тренера "Шахтар" серйозно витратився. За 18 мільйонів євро з "Бенфіки" прийшов вінгер Педріньо, який в португальському клубі був резервістом. Слідом за тренером з "Сассуоло" відправився центральний захисник Марлон (12 млн євро), а новим нападником "Шахтаря" буде Лассіона Траоре, який перейшов з "Аякса" за 10 млн євро. Всього клуб витратив 40 млн євро. І це без урахування можливих бонусів при підписанні для самого де Дзербі.

Очевидно, що "Шахтар" вирішив грати по-крупному після провального сезону. Продажі Едуарда Соболя за 3,5 мільйона євро і Давіта Хочолави за 2,5 млн лише частково відбили великі витрати власника клубу Ріната Ахметова. А тому очікування від сезону безумовно великі. Завдання мінімум на зараз - впевнений старт в чемпіонаті і прохід в груповий етап Ліги чемпіонів, в який "Шахтар" не потрапив безпосередньо вперше за чотири роки.

Фото: "Шахтар" в минулому сезоні вперше з 2017 року не став чемпіоном (facebook.com/fcshakhtar)

"Динамо": завдання захистити титул

Перший сезон з Мірчею Луческу на чолі "Динамо" провело максимально успішно, вигравши всі три турніри за сезон - Прем'єр-лігу вперше з 2016 року, Кубок і Суперкубок України.

Тепер завдання команди захистити титул, що, як правило, складніше, ніж його виграти. Не менш важливо також гідно виступити в груповому етапі Ліги чемпіонів. Туди кияни потрапляють другий рік поспіль після тривалої паузи, але тепер вже безпосередньо, а не через кваліфікацію. Через це не було необхідності форсувати підготовку до сезону, як це робив "Шахтар". На пік форми потрібно виходити до вересня.

Трансферне вікно для основної команди "Динамо" пройшло досить спокійно. Серйозних продажів не було, підписань - теж. Але після Євро-2020 стало питання пошуку заміни Артему Беседіну, який через травму коліна вибув до кінця року. Нового нападника знайшли в московському "ЦСКА", звідки взяли в оренду білоруса Іллю Шкуріна. І 21-річний форвард добре себе проявляє на зборах. Також незабаром в "Динамо" повинен перейти нападник Ерік Рамірес зі словацького клубу "Дунайська Стреда", за який він забив 17 голів у минулому сезоні.

Один гучний відхід з "Динамо" все ж може статися. Форварда Владислава Супрягу знову пов'язують з переходом в клуб з чемпіонату Італії. Ходили чутки про "Болонью", потім були повідомлення про можливий перехід в "Дженоа". Але "Динамо" просить серйозні гроші за нападника, за фактом не потрібного першій команді. Справа в тому, що більшу частину суми після трансферу доведеться віддати "Дніпру-1".

В іншому ж "Динамо" зберегло чемпіонський склад, посилило позицію нападника і тепер може почати похід в новий сезон цілком спокійно. Правда, немає впевненості, що він буде настільки ж успішним, як минулий, враховуючи фактор посиленого "Шахтаря" і необхідність проходити дистанцію з "короткою" лавкою запасних.

Фото: завдання "Динамо" в новому сезоні - захистити титул (facebook.com/fcdynamoua)

"Зоря": залишитися третіми

На відміну від літа 2020 року, в це міжсезоння у "Зорі" не було ризику розлучитися з головним тренером Віктором Скрипником. Рік тому він був близький до відходу в "Дніпро-1", але там в останній момент вирішили залишити на посаді Дмитра Михайленка, якого пізніше все ж звільнили.

"Зоря", як і щоліта, досить активна на трансферному ринку вільних агентів і аренд. Команда звично втрачає когось із основи, але натомість і підписує гравців. По завершенню минулого сезону клуб залишився без основного воротаря другої частини чемпіонату Ніколи Васіля, центрального захисника Жоеля Абу Ханни, опорника Дмитра Іванісені (виїхав до Росії) і півзахисника Владлена Юрченко. Всі вони пішли безкоштовно, що вже зазвичай для "Зорі". Більшість футболістів, крім явних зірок і лідерів команди, часто залишають клуб як вільні агенти.

Замість цих футболістів безкоштовно підписали ряд гравців, яких в цілому можна назвати рівноцінною заміною. Серед них один з лідерів "Десни" минулого сезону, центрбек Максим Імереков, а також двоє орендованих гравців "Динамо" - опорник Ахмед Алібеков і атакуючий півзахисник Сергій Булеца.

На тлі багатьох інших клубів "Зоря" все ще виглядає досить стабільно, хоча ситуація виразно погіршується. Але все одно команда має всі шанси залишитися третьою, навіть з навантаженням у вигляді Ліги Європи.

"Ворскла": грати в своє задоволення

Багато в чому сенсацією минулого сезону став виступ "Ворскли". Команда під керівництвом Юрія Максимова змогла фінішувати п'ятою на тлі відсутності завдань у одних і нестабільності у інших.

Одним з ключових факторів успіху і потрапляння в Лігу конференцій (новий єврокубковий турнір) був нападник Владислав Кулач, який забив 15 з 37 голів команди в чемпіонаті і несподівано став найкращим бомбардиром сезону УПЛ. У новому розіграші Прем'єр-ліги команді доведеться обійтися без нього. Клуб нібито пропонував Владиславу новий контракт, але його не влаштувала пропозиція по зарплаті. Зараз Кулач на перегляді в "Динамо".

В іншому ж у полтавців основний склад сильно не змінився за літо. Завершили кар'єру ветерани Павло Ребенок і Вадим Сапай, але вони і в минулому сезоні вже не були основними гравцями стартового складу.

Стабільність складу зовсім не гарантує, що "Ворскла" знову буде боротися за місце в єврокубках. Полтавська команда стала частиною нескінченної групи команд УПЛ, які можуть в один сезон вистрілити, а в наступному вже бовтатися в середині таблиці або зовсім боротися за виживання. Тому робити прогнози по ним складно.

Фото: виступ "Ворскли" в минулому сезоні став сенсацією багато в чому (facebook.com/fcvorskla)

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Група таких команд в чемпіонаті України кожен сезон дуже велика. Перед стартом чемпіонату є стабільна перша трійка у вигляді "Динамо", "Шахтаря" і "Зорі", є більш-менш явні претенденти на виліт, а є ті, від кого не знаєш чого чекати.

До таких команд в новому сезоні можна віднести "Інгулець", "Олександрію", "Колос" (незважаючи на фініш четвертими в минулому чемпіонаті), "Рух", "Дніпро-1" з його амбіціями, "Маріуполь", а також "Верес", який переродився і повернувся.

Всі ці команди можуть більш-менш розраховувати на фініш в середині таблиці, але при збоях в системі можуть як підскочити вгору і боротися за Лігу конференцій, так і злетіти вниз і рятуватися від вильоту.

"Чорноморець": повернутися в УПЛ, щоб стати фарм-клубом " Динамо"

Довгий час вболівальників "Динамо" і нейтральних любителів українського футболу дратував факт наявності у "Шахтаря" фактично свого фарм-клубу - "Маріуполя". У певні сезони такими клубами вважалися і "Олімпік" і "Арсенал", але майже офіційним завжди був "Маріуполь", істотна частина складу якого наповнюється молодими або непотрібними "Шахтарю" гравцями.

Тепер такий клуб є і у "Динамо". Кияни домовилися з "Чорноморцем", який повернувся в УПЛ через друге місце в Першій лізі. Одесити отримали головного тренера з "Динамо" (Юрій Мороз тренував команду U-21), а також 12 молодих гравців, які або грали в молодіжному складі "ДК", або не проходили в основний склад, як Георгій Цитаїшвілі.

Фото: "Чорноморець" стане фарм-клубом "Динамо" (facebook.com/fc.chernomorets)

Для "Динамо" в цьому кроці маса переваг - молоді футболісти будуть розвиватися в матчах рівня Прем'єр-ліги, "Чорноморець", швидше за все, не зможе використовувати цих футболістів в матчах проти "Динамо", що посилить шанси на успіх киян в іграх з одеситами.

Вболівальників "Чорноморця" цей крок клубу засмутив. Вони погрожують бойкотом. Але за фактом вони в цій ситуації безсилі. Зате ми побачимо наскільки сильна молодь "Динамо" в умовах вищої ліги.

"Металіст-1925": на один сезон в УПЛ?

Через кілька років Харків знову представлений в Прем'єр-лізі своїм клубом. "Металіст-1925" після кількох спроб все ж потрапив в УПЛ. Але таймінг цього успіху гірше нікуди.

Вся справа у футбольному клубі "Метал", який з'явився два роки тому. За підсумком минулого сезону команда вийшла в Першу лігу, а ще раніше стало зрозуміло, що за ним стоїть колишній власник "Металіста" Олександр Ярославський, який готовий повернутися у футбол і вливати гроші в новий клуб.

"Метал" вже перейменували в "Металіст", клуб також отримав емблему старого "Металіста". Їх мета, звичайно ж, через рік потрапити в Прем'єр-лігу. І мало сумнівів, що їм це вдасться з великими грошима.

У зв'язку з цим і виникає питання про майбутнє "Металіста-1925". Наскільки резонно мати в одному місті два клуби УПЛ, ще й з майже однаковими назвами в пам'ять про занепалого "Металіста" Сергія Курченка. Крім цього, поточна трансферна кампанія новачка УПЛ відверто слабка і поки "Металіст-1925" виглядає претендентом на виліт через один сезон.

"Минай": піти, щоб повернутися замість " Олімпіка"

"Минай" був найслабшою командою УПЛ по дистанції минулого сезону. Клуб "закарпатських митників" не відповідав рівню УПЛ ні за якими параметрами. А під кінець ще й був запідозрений в договірних матчах, коли, за чутками, в команді був скандал через готовність частини футболістів крупно програти "Шахтарю". І програли, до речі - 0:4. І вилетіли заслужено.

Але паралельно драма розгорнулася в "Олімпіку", який у підсумку зберіг собі місце в УПЛ. Власника клубу Владислава Гельзіна дискваліфікували від футбольної діяльності на п'ять років за нецензурні висловлювання в ефірі телеканалу "Футбол" на адресу керівництва українського футболу після одного з матчів. Він, за фактом, образився і не захотів далі в такому ж обсязі фінансувати клуб. У підсумку "Олімпік" знявся з УПЛ, "призупинив діяльність", але тепер команда буде грати в Першій лізі. Начебто з новими інвесторами.

Фото: "Минай" в минулому сезоні був найслабшою командою УПЛ (facebook.com/minajfootballclub)

У зв'язку з ситуацією, в УПЛ не стали нічого винаходити і вчинили за правилами, повернувши в лігу "Минай", який вилетів. Але назвати клуб готовим до ще одного сезону в Прем'єр-лізі не можна - на команді висить трансферний бан за боргами перед одним з колишніх футболістів, який збираються погасити. До того ж комплектація складу велася спочатку під Першу лігу. Ну і в цілому команда залишилася слабкою, а на тренерську позицію повернувся Василь Кобін, який через погані результати був звільнений по ходу минулого сезону.

Разом з "Металістом" "Минай" можна вважати головним претендентом на виліт. Як і "Львів". Клуб півтора роки тому був під загрозою зникнення, але все ще залишається в УПЛ. Щоб і далі боротися за виживання.