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"Шахтер" с дублем Мудрика разгромил "Домжале" во втором спарринге за день

Фото: Михаил Мудрик и Игор Йовичевич (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой донецкого "Шахтера" завершился товарищеский матч против словенского "Домжале" (3:0).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный поединок

"Домжале" – "Шахтер" – 0:3

Голы: Мудрик, 11 (пенальти), 32, Топалов, 34

"Горнякам" удалось забить быстрый мяч. На 10-й минуте стенка Мудрика и Судакова после удачного прессинга завершилась грязным подкатом против последнего – пенальти. К отметке подошел Мудрик и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

А в середине первого тайма "Шахтеру" удалась ударная трехминутка. Сначала Матвиенко пасом с центральной линии бросил в прорыв того же Мудрика, который сбежал от защитника и хладнокровно реализовал выход один на один с кипером.

Спустя каких-то 120 секунд счет стал разгромным. Затяжной выпад украинского гранда, казалось, завершился ничем. Но в атаке вторым темпом Топалов мощно пробил левой с линии штрафной, а мяч с небольшим рикошетом от защитника влетел в сетку.

После такого голепада в первой половине второй тайм фактически превратился в формальность. Тренерские штабы обеих команд получили возможность поэкспериментировать с позициями отдельных исполнителей. В частности, после замены Степаненко его роль отошла Бондаренко.

В конце концов "Шахтер" и "Домжале" завершили вторые 45 минут без голов. "Горняки" оформили вторую победу за день и в целом ща время двух тренировочных сборов этим летом.

Стартовый состав "Шахтера": Трубин – Конопля, Козик, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Судаков – Топалов, Бондаренко, Мудрик – Тотовицкий

К слову, ранее "Шахтер" минимально одолел "Аль-Адалу" благодаря автоголу соперника.

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Шахтер