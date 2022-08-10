"Шахтер" одержал первую победу в межсезонье на сборах в Словении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный поединок

"Шахтер" – "Аль-Адала" – 1:0

Гол: Алджаман, 42 (автогол)

Тренерский штаб "горняков" продолжил экспериментировать с кадрами. На скромный азиатский коллектив вышел условно второй состав "Шахтера". Несыгранность вероятных резервистов дончан привела к тому, что в дебюте преимуществом владели аравийцы.

Однако превратить собственное преимущество в голы они не сумели. А вот украинский гранд забил в одной из немногих атак под занавес тайма. Это Сикан качнул защитника и пробил, а Алджаман неудачно попытался выбить мяч и подправил его в ворота.

После перерыва "Шахтер" заиграл активнее. Особенно старался Вакула. Атакующий хавбек мог забивать сам, но его выстрел со штрафного парировал голкипер. А потом создал момент для Кулакова, однако партнер не успел вовремя подстроиться.

Поскольку развить свое преимущество "горняки" не сумели, пришлось пережить неприятные минуты в эндшпиле. Третий вратарь дончан Шевченко несколько раз вынужден был вступать в игру, чтобы компенсировать ошибки защитников.

В конце концов "Шахтер" сумел удержать счет и отпраздновал первую победу этим летом. Под руководством Йовичевича "горняки" победили лишь в пятом спарринге – после ничьих с "Фортуной" и "Утрехтом", а также поражений "Аяксу" и "Роме".

Стартовый состав "Шахтера": Пятов – Кирюханцев, Бондарь, Кривцов, Корниенко – Джурасек, Очеретько – Кащук, Кулаков, Вакула – Сикан