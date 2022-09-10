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"Верес" минимально переиграл "Кривбасс" и выбился в лидеры УПЛ

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Киев, Суббота 10 сентября 2022 17:01
"Верес" минимально переиграл "Кривбасс" и выбился в лидеры УПЛ Фото: "Верес" оказался сильнее "Кривбасса" (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Сухой победой ровненского "Вереса" завершился поединок 4-го тура Премьер-лиги против криворожского "Кривбасса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 4-й тур

"Кривбасс" – "Верес" – 0:1

Гол: Дахновский, 28

На правах номинального хозяина "Кривбасс" первым упустил возможность забить. На 9-й минуте кипер "Вереса" Когут ошибся на выходе при подаче углового, но Вернидуб не смог точно пробить головой в дальний угол. Ровенчане ответили минут через 10, когда Гайдучик нанес удар мимо стойки после прострела с левого фланга.

А на 28-й гости повели в счете. Настоящий шедевр исполнил Дахновский. Он получил передачу от того же Гайдучика и фактически без замаха пробил метров с 25-ти – мяч задел перекладину и влетел в верхний угол!

Гол немного успокоил игру. Конечно, "Кривбасс" демонстрировал желание отыграться, но до перерыва организовать по-настоящему опасные моменты не сумел. В основном криворожцы полагались на прострелы и забросы вперед, но без успеха.

На старте второй половины к проблемам "Кривбасса" с конструированием атак добавилась и погода - над столицей пошел дождь, поэтому на поле увеличилось количество жестких стыков и борьбы в целом.

Кое-какой момент подопечные Юрия Вернидуба создали на 65-й минуте. Кто-то из игроков "Кривбасса" исполнил диагональ с правого фланга в район вратарской, откуда Волошин пытался попасть в угол. Однако мяч прошел над воротами.

"Верес" ответил на 79-й. Это Геннадий Пасич сумел пробить метров с 11-ти, приняв фланговый прострел партнера, но защитник "Кривбасса" вовремя бросился под удар – мяч улетел на угловой.

В конце концов никто из команд больше забить не смог. "Кривбасс" потерпел третье поражение на старте сезона. В свою очередь "Верес" одержал третью победу и сравнялся по очкам с лидером чемпионата – "Зарей" (по 9 пунктов).

К слову, накануне "Рух" уверенно обыграл "Зарю" в стартовом матче тура Премьер-лиги.

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