Шахтер - Динамо: прогноз букмекеров

В рамках 30 тура состоится украинское Эль-Классико - "Шахтер" будет принимать "Динамо". Трансляция начнется в 19:30, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2".

22 мая 19:36

Харьков, ОСК "Металлист"

По мнению букмекеров, действующий чемпион Украины является фаворитом матча. Так, на победу "Шахтера" можно сделать ставку с коэффициентом 1,95, на успех "Динамо" - 3,85. Ничья оценивается в 3,60.

Напомним, "горняки" выйдут на матч в статусе самого титулованного клуба в истории независимой Украины. В активе дончан 34 трофеи, что ровно на один больше, чем у "Динамо".