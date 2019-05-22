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Шахтер - Динамо: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    22.05.2019 - 15:23
Шахтер - Динамо: прогноз букмекеров
Фото: "Шахтер" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Специалисты считают фаворитом донецкий клуб

В рамках 30 тура состоится украинское Эль-Классико - "Шахтер" будет принимать "Динамо". Трансляция начнется в 19:30, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2".

22 мая 19:36
Харьков, ОСК "Металлист"

 

По мнению букмекеров, действующий чемпион Украины является фаворитом матча. Так, на победу "Шахтера" можно сделать ставку с коэффициентом 1,95, на успех "Динамо" - 3,85. Ничья оценивается в 3,60.

Напомним, "горняки" выйдут на матч в статусе самого титулованного клуба в истории независимой Украины. В активе дончан 34 трофеи, что ровно на один больше, чем у "Динамо".

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