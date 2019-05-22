Шахтар - Динамо: прогноз букмекерів

Фото: "Шахтар" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Фахівці вважають фаворитом донецький клуб

У рамках 30 туру відбудеться українське Ель-Класіко - "Шахтар" прийматиме "Динамо". Трансляція розпочнеться о 19:30, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2".

22 травня 19:36

Харків, ОСК "Металіст"

На думку букмекерів, чинний чемпіон України є фаворитом матчу. Так, на перемогу "Шахтаря" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,95, на успіх "Динамо" - 3,85. Нічия оцінюється в 3,60.

Нагадаємо, "гірники" вийдуть на матч в статусі найтитулованішого клубу в історії незалежної України. В активі донеччан 34 трофеї, що рівно на один більше, ніж у "Динамо".