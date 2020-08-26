Шахтер - Динамо 1-3: видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины

Вниманию читателей РБК-Украина видео голов и обзор опасных моментов матча за Суперкубок Украины-2020, который состоялся между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Это была первая игра наставника киевлян Мирчи Луческу против бывшей команды.

"Горняки" активнее начали матч, сразу взяв мяч под свой контроль, но счет удалось открыть именно киевлянам. Сидорчук подал на линию вратарской, а вбежавший де Пена головой направил мяч в сетку. Через 11 минут номинальным гостям удалось удвоить свое преимущество: Родригес из-за пределов штрафной забросил мяч в дальнюю девятку.

До перерыва подопечным Луиша Каштру удалось сократить разницу в счете: на 37 минуте Жуниор Мораес забил в ворота своей бывшей команды. Со старта второй половины рисунок игры особо не изменился - футболисты "Шахтера" владели территориальным преимуществом, но отыграться им не удалось. Зато Фран Соль на 83 минуте из пределов вратарской пробил точно головой по пустым воротам.

В оставшееся время "горняки" не оставляли попыток спасти матч, а наставник "Шахтера" пошел ва-банк, сменив центральных защитников на атакующих игроков, но результата это не дало. В итоге победа "Динамо" - 3:1.

"Бело-синие" завоевывают девятый в истории Суперкубок Украины и первый под руководством Мирчи Луческу.