Шахтер - Динамо 0-1: видео гола и обзор матча

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Вниманию читателей РБК-Украина видео гола и обзор опасных моментов в матче за Суперкубок Украины сезона 2018/19 между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

Обе команды активно начали поединок, но на стартовых минутах ближе к взятию ворот были "горняки". Однако первой пропустила как раз донецкая команда - на 18 минуте ошибкой Пятова воспользовался Буяльский, который и открыл счет.

Несмотря на то, что забивать нужно было "Шахтеру", ближе к тому, чтобы удвоить свое преимущество, были динамовцы - в эпизоде, когда Цыганков, замыкая подачу с правого фланга, попал в перекладину ворот.

Страсти на поле достигли своего апогея в компенсированное время. Толкотня в штрафной "Динамо" привела к двум изъятий - динамовца Никиты Бурды (за второе предупреждение) и "горняка" Исмаили.