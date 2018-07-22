Шахтар - Динамо 0-1: відео голу та огляд матчу

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До уваги читачів РБК-Україна відео голу та огляд небезпечних моментів за Суперкубок України сезону 2018/19 між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо".

Обидві команди активно розпочали поєдинок, але на стартових хвилинах ближчими до взяття воріт були "гірники". Проте першою пропустила якраз донецька команда - на 18 хвилині помилкою Пятова скористався Буяльський, який і відкрив рахунок.

Попри те, що забивати потрібно було "Шахтарю", ближчими до того, аби подвоїти свою перевагу, були динамівці - в епізоді, коли Циганков, замикаючи подачу з правого флангу, поцілив у поперечину воріт.

Пристрасті на полі досягли свого апогею в компенсований час. Штовханина у штрафному майданчику "Динамо" призвела до двох вилучень - динамівця Микити Бурди (за друге попередження) та "гірника" Ісмаїлі.