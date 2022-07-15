"Шахтер" будет играть домашние матчи Лиги чемпионов в Польше

"Горняки" будут играть домашние матчи еврокубков в Варшаве. Домашней ареной представителя Украины в Лиге чемпионов 2022/23 станет Стадион Войска Польского.

"Шахтер" будет делить 31-тысячную арену с хозяином стадиона – варшавской "Легией". Боссы отечественного гранда договорились с варшавцами об аренде арены. Продавать билеты на Лигу чемпионов будет "Шахтер", но владельцы абонементов "Легии" получат приоритетное право покупки пропусков.

На Стадионе Войска Польского "горняки" проведут минимум 3 матча. "Шахтер" возьмет старт в Лиге чемпионов с группового этапа, жеребьевка которого намечена на 25 августа.

Накануне руководство "Шахтера" представило нового наставника команды Игора Йовичевича. Также начался тренировочный сбор "горняков" в Нидерландах, где запланированы спарринги с "Фортуной", "Аяксом" и "Утрехтом".