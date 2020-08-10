"Шахтер" будет хозяином матча с "Динамо" за Суперкубок Украины

Чемпион прошлого сезона - донецкий "Шахтер" стал номинальным хозяином матча за Суперкубок Украины в 2020 году. Его соперником будет обладатель Кубка Украины - киевское "Динамо".

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

Процедуру жеребьевки провел легендарный в прошлом футболист и тренер, а ныне - первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко.

Пока официальной даты и места матча-открытия сезона нет. Скорее всего, встреча пройдет 25 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Для "Динамо" этот поединок будет первым официальным под руководством нового наставника Мирчи Луческу, который в течение 13 сезонов возглавлял принципиального соперника киевлян - "Шахтер".

Сам донецкий клуб готовится к четвертьфинальному матчу Лиги Европы против "Базеля". Эта встреча состоится в немецком Гельзенкирхене 11 августа. После этого команду может ожидать полуфинал 16 августа в Кельне. Там же запланирован и финал Лиги Европы 21 августа.

Напомним, "Динамо" догнало "Шахтер" по количеству побед в Суперкубке Украины.