Шахтер - Базель: где смотреть матч 1/4 финала Лиги Европы

Фото: "Шахтер" готовится к матчу с "Базелем" (twitter.com/FCShakhtar)

Где и когда начнется поединок

"Шахтер" сыграет в 1/4 финала Лиги Европы против "Базеля". Букмекеры верят, что донецкий клуб сможет пройти в следующий этап турнира.

11 августа 22:00

Гельзенкирхен, "Арена АуфШальке"

Битва за выход в полуфинал турнира состоится во вторник, 11 августа, при пустых трибунах стадиона "АуфШальке" в немецком городе Гельзенкирхене. Время начала встречи - 22:00 по киевскому времени.

Матч в прямой трансляции можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Сопровождать поединок будет программа "Шлях до Кельна", которая начнется в 21:15, а также выйдет в эфир и после игры.

У "Шахтре" в "Арена АуфШальке" связаны приятные воспоминания. "Горняки" дважды побеждали здесь местный "Шальке". Сначала в розыгрыше Кубка УЕФА-2004/05 (1:0), а потом в 1/16 финала Лиги Европы-2015/16 (3:0).

Уже определился соперник для победителя встречи по полуфиналу турнира. Им стал "Интер", который накануне обыграл "Байер" - 2:1. Миланский клуб вышел в полуфинал европейского турнира впервые с 2010 года, тогда команда выиграла Лигу чемпионов.

Путь в четвертьфинал

На предыдущей стадии "Шахтер" и "Базель" выбили немецкие команды. Швейцарцы прошли "Айнтрахт" Франкфурт - 3:0 в гостях и 1:0 дома. "Горняки" выбили "Вольфсбург" - на выезде 2:1 и 3:0 в Киеве. Благодаря победе над "волками" и выходу в четвертьфинал турнира "горняки" поднялись в топ-15 таблицы клубного рейтинга УЕФА.