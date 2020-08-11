Шахтер - Базель: прогноз на матч за выход в полуфинал Лиги Европы

Фото: "Шахтер" готовится к матчу с "Базелем" (twitter.com/FCShakhtar)

Специалисты считают фаворитом донецкий клуб

"Шахтер" встретится с "Базелем" на стадии 1/4 финала Лиги Европы, которая будет состоять из одного матча. Трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени, а смотреть встречу можно на телеканале "Футбол 1".

11 августа 22:00

Гельзенкирхен, "Арена АуфШальке"

Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом этой встречи. На победу "горняков" по итогам основного времени матча можно сделать ставку с коэффициентом 1,80, тогда как успех швейцарцев оценивается в 4,20, на ничейный результат показатель - 3,70.

Также специалисты считают, что чемпион Украины выйдет в следующую стадию турнира. Проход "горняков" в полуфинал котируется за 1,44, "Базеля" - за 2,62.